De acuerdo con las primeras investigaciones de la fiscalía, el atroz crimen fue cometido por un solo hombre mientras la joven se encontraba sin acompañantes en su hogar debido a que sus familiares habían salido de la ciudad, indicó el diario Milenio.

El impreso mexicano, igualmente, señaló que el atacante uso un arma cortopunzante para agredir a Raygoza Montes y que el asesinato se llevó a cabo entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía del pasado domingo 24 de mayo.

“La necropsia arrojó que la joven Diana falleció producto de las heridas que sufrió. En total, tenía 39 lesiones producidas en vida por un objeto punzocortante en tórax, abdomen, cuello, cráneo y una en la zona genital”, afirmó Petronilo Díaz Ponce, fiscal de Nayarit, en declaraciones recogidas por este mismo medio.

A pesar de que la universitaria fue encontrada en su habitación semidesnuda, el funcionario aseguró que no se hallaron “signos de abuso sexual”. No obstante, no descartan que el asesinato se haya producido en un intento de una posible violación, agregó el rotativo.

En agosto de 2019, por otro lado, Diana Carolina Raygoza Montes denunció que fue acosada sexualmente por parte de un hombre desconocido, mientras esperaba el bus para ir a la universidad.

“Me dice que si quiero una bebida que él me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para, en una ocasión, intentar besarme. No saben el asco y la incomodidad que sentí”, publicó en su página de Facebook.

El asesinato de la joven estudiante, de apenas 21 años de edad, generó todo tipo de reacciones de indignación en las diferentes redes sociales. Incluso, varios usuarios crearon el numeral #JusticiaParaDiana.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en México se presentaron durante los primeros cuatros meses del 2020 cerca de 308 feminicidios, siendo el Estado de México el que más crímenes en contra de las mujeres registró (38), informó la revista Forbes.