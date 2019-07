green

“Ya fueron rescatadas en buen estado de salud 25 personas privadas de la libertad (…) Más tarde la fiscalía dará detalles“, dijo Alberto Capella, jefe policial del estado de Quintana Roo, donde se ubica Cancún, en su cuenta de Twitter.

YA FUERON RESCATADAS en buen estado de salud 25 personas privadas de la libertad. Nuestro reconocimiento a la Fiscalía de Justicia del Estado y a las corporaciones que participaron. Más tarde la Fiscalia dará detalles. — Alberto Capella (@kpya) July 3, 2019

Las primeras indagatorias apuntan a que el secuestro derivó de diferencias entre los dos socios de un negocio, uno de los cuales es acusado de falta de pago y maltrato laboral por los empleados.

La fiscalía informó que sujetos desconocidos llegaron a bordo de dos camionetas a un inmueble localizado sobre la avenida Santa Fe, en el suroeste de Cancún, donde funciona una oficina dedicada a la venta telefónica de espacios vacacionales.

Posteriormente, los individuos salieron del lugar con los empleados “sin que se advirtiera señales de violencia o la presencia de armas”, detalló la autoridad por Twitter.

Los presuntos secuestradores se llevaron consigo tres automóviles y una motocicleta de las personas que trabajan en la oficina, agregó la fiscalía estatal.

Consultado sobre la situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el evento no está relacionado con bandas criminales sino con dos grupos “que están en disputa”.

“Son diferencias entre dos organizaciones no necesariamente criminales, de acuerdo a lo que me informan. Claro, no son métodos adecuados para dirimir diferencias“, agregó el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.

El lugar del incidente se ubica a unos 15 km de la zona hotelera de Cancún, que recibe cada año a millones de turistas, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Cancún, al igual que Playa del Carmen y Tulum, es uno de los principales destinos de la región conocida como Riviera Maya, emblema de la pujante industria turística mexicana.

Desde hace poco más de dos años, la región registra un incremento de la violencia criminal, usualmente relacionada con la operación de grupos de narcotraficantes dedicados a la venta minorista de drogas.