Los equipos de rescate salvaron este lunes a las 2 pequeñas en Esmirna, la ciudad de Turquía más afectada por en el terremoto del pasado 30 de octubre, que ha causado al menos 83 muertos y más de 900 heridos en esa provincia.

Se trata de una adolescente, Idil Sirin, que fue rescatada, pasada la medianoche del domingo (hora local), tras haber permanecido atrapada 58 horas bajo los restos de un edificio colapsado, y de una niña de 3 años, Elif Perinçek, que fue sacada en la mañana del lunes, después de 65 horas de espera.

Los equipos de AFAD, el servicio de emergencias turco, habían conseguido salvar a 104 personas hasta la medianoche del sábado, pero desde entonces solo había podido recuperar cadáveres de los 6 edificios derrumbados en los que sigue la búsqueda de desaparecidos.

La pequeña Elif había quedado atrapada junto a su madre y 3 hermanos en un edificio que colapsó entero en el barrio de Bayrakli, en la periferia norte de Esmirna, el único gravemente afectado por el sismo, de 6,8 grados de magnitud, que se produjo el viernes al mediodía.

Su madre, Seher Perinçek, y 2 hermanas gemelas fueron salvadas el sábado al tiempo que se recuperó el cuerpo sin vida de su hermano, y desde entonces los equipos trabajaron para alcanzar el punto en el que se hallaba la niña.

Según explicó a la cadena CNNTürk un bombero del equipo, Ahmet Yavuz, la pequeña estaba en un “hueco de vida”, con los ojos abiertos y consciente, cuando la encontraron.

En este mismo edificio puede haber aún 6 personas más y los equipos seguirán trabajando, sin perder la esperanza, hasta dar con todos, agregó el bombero.

No hay cifras sobre cuántas personas pueden estar aún bajo los escombros de los restantes 5 edificios en los que trabajan los socorristas, pero fuentes municipales adelantaron el domingo a la agencia Efe que el saldo final de víctimas probablemente vaya a superar el centenar.

A través de medios locales y redes sociales se conocieron las imágenes del rescate de la pequeña Elif, algunas de las cuales compartimos a continuación:

The miracle of Izmir earthquake .. After 65 hours, 3-year-old Elif, who was rescued, holds the fireman’s hand tightly. this moment became hope for everyone. I just, want to say that I am grateful to all those who pray for us.😭🙏 pic.twitter.com/mcSk8Bppzo

— Rest – Gray Butterfℓy¹🐰토끼 왕자🐰 (@grikelebek27) November 2, 2020