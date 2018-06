En una conferencia en Michigan, Boehner, miembro del Partido Republicano (el mismo de Trump), dijo citado por Newsweek:

“Creo que Donald Trump le prometió a Melania que él no ganaría, que ella no tenía que preocuparse por vivir alguna vez en la Casa Blanca. […] Probablemente por eso es que ella no se ve feliz todos los días”.