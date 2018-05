La publicación de la esposa de Donald Trump pretendía acabar con los rumores que había sobre su estado, ya que llevaba varios días en silencio. Sin embargo, lo que en realidad logró fue que la gente hablara de ella, pero por un motivo bastante diferente.

Este es el trino que escribió Melania este miércoles:

I see the media is working overtime speculating where I am & what I’m doing. Rest assured, I’m here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!

