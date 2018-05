La política hizo el comentario en una sesión junto a un grupo de ministros recientemente, aunque la fecha no se especifica. La respuesta sobre el porno llegó cuando la mujer preguntó qué estaba llevando a los jóvenes a finales tan violentos, recoge Independent.

En su respuesta, Black, además de mencionar la pornografía, dijo que el “deterioro de la familia” y la presencia de violencia en las películas tienen mucho que ver en ese tipo de tragedias. La política dijo:

“La pornografía está disponible, está disponible en las estanterías cuando caminas en la tienda. […] Sí, tienes que conseguirla para tenerla, pero la pornografía está ahí. Todo eso está disponible sin la guía de los padres. Y yo creo que eso es gran parte de las causas principales [de las masacres]”.

No está claro si la política explicó con más detalles la manera en que la pornografía, según ella, lleva a la violencia con armas, que ha dejado varios episodios muy trágicos en Estados Unidos en los últimos meses.

Black también mencionó las enfermedades mentales como otro de los problemas que llevan a las masacres, a pesar de que, como dice el libro ‘Gun Violence and Mental Illness’, publicado por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense y citado por The New York Times, los las acciones con armas de fuego hechas por personas con problemas mentales serios representan solo el 1 % de todos los homicidios cada año.

Además, el porno no es del todo malo, como cree la política republicana, a juzgar por las prácticas que tienen muchos profesores en países como Dinamarca, donde usan ese tipo de material explícito para que los estudiantes comprendan la diferencia entre sexo consentido y no consentido, agrega The Washington Post.

Las críticas no han dejado de caerle a Black en las últimas horas porque, así le cueste reconocerlo, todo indica que el asunto detrás de los tiroteos en colegios va por otro lado…