“Esto es una discriminación terrible, una carga de racismo, xenofobia y de generación de odio contra migrantes venezolanos en Colombia. No lo podemos permitir”, dijo Rodríguez.

Por ello, la vicepresidenta dijo haber presentado una “fuerte protesta” ante los representantes en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con quienes dijo haber sostenido una reunión “muy importante”.

“Hemos denunciado las terribles, bárbaras, depravadas declaraciones que ha hecho el señor Iván Duque (…) una expresión tan violatoria que vulnera los derechos humanos de los migrantes venezolanos”, prosiguió.

El presidente Duque dijo el lunes que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en Colombia o no tengan doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas que empezarán a llegar en febrero de 2021, una declaración que le ha valido numerosas críticas.

Rodríguez reiteró este jueves el llamado a los venezolanos para que regresen a su país, toda vez que volvió a negar la veracidad de las cifras de migración que manejan instancias como la ONU, según la cual unos 5,4 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años.

“Regresen a Venezuela (…) sabemos que no son muchos, estas cifras las han manipulado, hablan de una cifra que no tiene ningún basamento ni posibilidad de transporte que permitan esa movilidad, es una falsaria”, dijo.

“Exigimos el respeto a los derechos humanos de los venezolanos en otros países, que se fueron en la búsqueda de un horizonte”, remarcó, y dijo que en Venezuela viven unos seis millones de colombianos, a los que “nunca se les ha negado nada”.