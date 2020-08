En diálogo con la cadena Fox, el propio Ángel reconoció que estuvo mal lo que hizo y aunque dijo que “el castigo es raro, también es justo”.

Mientras Ángel manejaba la camioneta a toda velocidad por el vecindario, sus padres estaban en Las Vegas celebrando su aniversario. Sin embargo, la fiesta se amargó cuando recibieron la llamada de la policía, explica la cadena estadounidense.

Como Ángel ya tenía antecedentes de ser un joven rebelde, los padres decidieron tomar una decisión radical y darle un castigo ejemplar para que tomara conciencia de sus acciones.

Otra parte del castigo fue que el adolescente tuvo que sentarse en su cama, afuera de su casa, con un letrero que decía: “Lo siento, robé el auto de mis padres y estaba acelerando”.

La ropa, la televisión y las demás pertenencias de Ángel se regalaron rápidamente, por lo que tendrá que dormir en el piso para que aprenda la lección, finaliza la misma cadena.

Angel Martinez took his parents car for a joy ride in his north Phoenix neighborhood and got caught speeding while his parents were in Vegas. When they came home, Angel had to sit outside with his belongings and give them away as punishment. #FOX10Phoenix https://t.co/MaSnIJG9Kq pic.twitter.com/1T2OyNFtWo

— Justin | FOX 10 🎥 (@HaugesagFOX10) August 4, 2020