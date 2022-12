Desde que Donald Trump anunció que volverá a aspirar a la presidencia de su país, han empezado a conocerse nuevos casos de escándalo en sus entornos más cercanos.

Por ejemplo, un juez colombiano encontró culpable a dos empresas del expresidente estadounidense de fraude fiscal en Nueva York, por utilizar un esquema para evadir impuestos.

Ahora, se supo que el Vaticano expulsó a un sacerdote estadounidense quien, varias veces, se declaró partidario de Trump.

Se trata de Frank Pavone, líder del grupo antiaborto Priests for Life. El sacerdote fue un firme partidario del expresidente e integrante de la diócesis de Amarillo, Texas.

Thanks for the outpouring of support for me & Priests For Life! My board, pastoral team & staff are 1000% united with me in moving forward with our work. We will not slow down.

My vocation is to be a priest and a #prolife leader and I will not walk away from either one of those!

— Fr. Frank Pavone (@frfrankpavone) December 19, 2022