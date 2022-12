En Nueva York se vive una compleja situación sanitaria por la masiva presencia de roedores en diferentes puntos. La situación se ha vuelto tan caótica que los visitantes se han alejado de algunos lugares turísticos por la repulsión que les provoca la aparición de dichos animales.

Para solucionar este problema, la alcaldía de esa ciudad lanzó una oferta de empleo con la que busca encontrar a un profesional para el cargo de director de mitigación de roedores, el cual debe tener la fórmula para exterminar y apartar de los lugares concurridos a las ratas.

Según informó Adams, el sueldo para dicha vacante oscila entre los 120.000 y 170.000 dólares anuales ($ 809’936.100). La altísima cifra llamó la atención y la oferta laboral ha sido replicada en medios de comunicación de todo el mundo.

Más allá del tinte gracioso, las autoridades explicaron que se trata de un trabajo que requiere un amplio abanico de requisitos. Se solicita un título universitario, experiencia profesional de entre cinco y ocho años en planificación urbana y gestión de proyectos o gobierno.

ICYMI: We’re looking for someone to take on the role of rat czar of NYC.

Duties include: Working with various city agencies, managing and coordinating different projects, keeping the city’s rats in check and on notice.

Apply today: https://t.co/omTB3PLRhH pic.twitter.com/PqkKiPPwpH

— NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) December 4, 2022