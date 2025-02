El Gobierno de Donald Trump aseveró, a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que todas las personas que fueron arrestadas esta semana (más de 3.500) pueden ser consideradas “criminales” al estar en el país de manera irregular. Estas declaraciones han producido un extenso debate por parte de analistas y expertos.

En el mismo evento, el periodista de NBC Peter Alexander preguntó si ser un delincuente violento “ya no es el motivo para que estas personas sean deportadas”. Leavitt respondió llamando repetidamente a los inmigrantes indocumentados “criminales ilegales” y sugiriendo que las personas que han cometido delitos civiles serán tratadas igual que aquellos que han “aterrorizado a ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”, como señala Common Dreams.

Leavitt continuó con el tema enfatizando que todos los inmigrantes indocumentados “han invadido las fronteras” de Estados Unidos y señaló a otro periodista: “Si violaron las leyes de nuestro país, sí, son criminales”.

NBC’s Peter Alexander tells Karoline Leavitt that illegal immigration is not a crime:

“It’s a civil crime, not criminal” pic.twitter.com/GpbnwtWxFt

— August Takala (@RudyTakala) January 28, 2025