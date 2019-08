green

De acuerdo con el diario USA Today, la joven había concretado una cita, vía mensajes de WhatsApp, con un hombre, cuya identidad no fue revelada, para tener sexo. Sin embargo, cuando llegó a la casa del sujeto, este no le abrió e incluso no le contestó las 8 llamadas que le hizo porque se había quedado dormido.

Russell, que se sintió humillada y se puso furiosa, compró líquido inflamable, fósforos y una mecha en una estación de gasolina cercana y le prendió fuego a la vivienda, donde dormía el hombre, acompañado de su perro, detalla el mismo medio.

Afortunadamente, el hombre (y la mascota), que escapó del fuego quitando el marco de una ventana, sobrevivió y fue transportado a un centro médico para ser atendido por las quemaduras y la inhalación de humo, indica el diario estadounidense.

Antes de quemar la casa, que quedó casi en pérdida total, Russell le envió mensajes amenazantes al sujeto por no cumplirle la cita para tener sexo. “¿Quieres morir? ¿Por qué me haces perder mi tiempo y dinero?”, fueron algunos de ellos, publica USA Today.

Luego de la investigación de la policía de Nueva Jersey, la mujer fue arrestada el pasado 13 de agosto y la fiscalía le imputó los cargos de intento de homicidio, incendio provocado agravado, asalto y conducta criminal, entre otros, finaliza ese diario.