De Sídney a Londres, pasando por París o Montreal, este fin de semana se llevaron a cabo manifestaciones en homenaje a este afroestadounidense que murió asfixiado por un policía blanco el 25 de mayo en Mineápolis.

Su muerte provocó un movimiento de protesta histórico que cruzó las fronteras de su país y reaviva las aspiraciones de cambio.

En Australia, el país que primero protestó fuera de Estados Unidos, decenas de miles de personas se manifestaron el sábado con pancartas de “No puedo respirar”.

Se trata de una referencia a las últimas palabras que pudo decir Floyd, cuyo cuello quedó obstruido durante casi nueve minutos por la rodilla del policía que le detuvo por un delito menor.

tens of thousands of people at the sydney blm protest today on one knee chanting “i can’t breathe” for George Floyd pic.twitter.com/DPKPZ4Gvid

— evie (@GOLDENCHLMTZ) June 6, 2020