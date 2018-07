La propia cuenta de Twitter de Greenpeace publicó un par de imágenes que muestran el momento exacto de la manifestación, que estuvo bastante cerca del presidente y de su esposa, Melania, en el resort de Turnberry, que pertenece al magnate.

We’ve just delivered a message to @RealDonaldTrump as he was standing outside his hotel in Turnberry watching. #Resist #StopTrump pic.twitter.com/55p0ryuM7l

— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) 13 de julio de 2018