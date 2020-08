De acuerdo con Snyder, la pequeña de 10 años se preparaba para recibir su primera clase virtual a través de Zoom, cuando su madre (Maribel Rosado Morales) fue asesinada a disparos por uno de sus exnovios, indicó la ABC.

El informativo, igualmente, aseguró que la profesora, quien estaba a punto de iniciar la lección, se percató del tiroteo y quitó el volumen inmediatamente para que los otros estudiantes no escucharan nada.

Snyder precisó que en la residencia de la víctima se encontraban otros cinco menores de edad, entre los 10 y 17 años, los cuales también presenciaron el asesinato de Rosado Morales, agregó ese mismo medio.

Aunque huyó del lugar de los hechos, la ABC señaló que el hombre, identificado como Donald Williams, fue capturado horas después por el Departamento de Policía de Martin portando un arma robada.

La cadena de noticias, por último, afirmó que Williams confesó el crimen y fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. Además, enfrentará cargos por asesinato en primer grado, robo a mano armada y allanamiento de morada, concluyó.

MCSO on scene of a domestic related shooting in Indiantown, in the Booker Park area. One person has been shot, the suspect is in custody.

— MartinCountySheriff (@MartinFLSheriff) August 11, 2020