green

Producto de la emergencia sanitaria del coronavirus, la educación virtual se ha convertido en un verdadero desafío para toda la comunidad educativa. Llevar a cabo este modelo no es nada fácil y algunos profesores no han comprendido todavía que no todos los alumnos tienen los mismos recursos y comodidades.

En un video, que se hizo viral este fin de semana, se puede escuchar cómo Santijeral les pidió a los estudiantes encender las cámaras de sus compradores. Sin embargo, uno de estos afirmó que no podía prenderla porque la tenía dañada.

“¿Entonces qué sentido tiene que tomen clases virtuales si no pueden tener los elementos necesarios?”, contestó el docente. Posteriormente, la grabación muestra cuando el joven le dice al educador que en México hay muchas familias que no tienen los recursos para acceder a un dispositivito con webcam.

“Ese rollo sale sobrando. Los pobres ya se quedaron”, respondió airadamente el profesor después del reclamó del alumno.

El comentario de Santijeral generó todo tipo de comentarios de indignación en las diferentes redes sociales. Incluso, varios internautas lo tildaron de clasista y le recriminaron su poca empatía con los estudiantes.

Algunos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde el docente también dicta clases de bienestar animal, afirmaron que este ha protagonizado varios actos discriminatorios.

Profesor humilla a alumno en México por no tener cámara para clase virtual