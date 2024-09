La búsqueda de la visa americana desde Colombia ha estado marcada por los mitos, por lo que resulta valioso abordar uno muy frecuente alrededor de la presencia de unos asteriscos en cada caso.

¿Qué relación tienen asteriscos de visa americana con el riesgo?

Los asteriscos en la visa no son calificación para extranjeros ni determinan alguna clase de aviso para las autoridades de Estados Unidos, explicó Carlos López, CEO en Working Ask.

La aclaración respondió a una versión muy popular en donde se dice que los asteriscos determinan el riesgo de cada persona, por lo que de uno a tres el primero es menor y el último es más alto como posibilidad de que incumpla las normas y se quede en territorio estadounidense de forma ilegal.

Por lo mismo, el experto en asuntos migratorios, que antes reveló por qué los primeros 15 segundos de entrevista son claves, sorprendió al referirse a ese tema puntual y ofrecer un parte de tranquilidad.

¿Qué significan los asteriscos en visa americana?

El significado de asteriscos en la visa no es ninguno en particular, a pesar de que se ha expandido por redes sociales que están relacionados con el riesgo. Por lo mismo, el CEO de Working Ask dejó un argumento puntual para desarticular esa versión.

“Eso es mentiras. El cónsul por qué te va a aprobar una visa si considera que tienes intención de inmigrar. Eso [la aparición de asteriscos] es algo aleatorio que no tiene que ver con absolutamente nada. Solo el sistema bota asteriscos, pero no tiene nada que ver con intención migratoria porque si fuera así la embajada no te aprueba la visa”, indicó.

De hecho, López dejó en evidencia la intención de popularizar esa supuesta información sobre los símbolos que para muchos tiene una explicación sobre su estatus frente a las autoridades estadounidenses.

“Al cónsul le queda más fácil negárselo [el acceso a la visa]. Repito, eso [la información sobre el riesgo y los asteriscos] se viraliza horrible y la gente [que lo publica] eso es lo que está buscando: viralizarse”, sentenció.

¿Quién tiene difícil obtener visa americana?

El rango de edad más difícil para obtener visa es el de mujeres entre 19 y 32 años, de acuerdo con información del mismo experto en asuntos migratorios, que justificó en este caso su afirmación.

“Las cosas son muy baratas y ganan mucho más [en Estados Unidos] que acá [en Colombia]. Entonces pensar que un joven no lo quiere hacer [quedarse como inmigrante] es difícil. El consulado lo sabe y por eso generan tanta negación”, aseveró.

De hecho, López remarcó que la supuesta visa familiar no existe, así como recomienda forjar durante un par de años, si es necesario, un perfil atractivo a nivel económico para que la embajada estadounidense llegue a una aprobación con el documento en cuestión.

