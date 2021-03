green

De acuerdo con el diario El Universal, el audio fue grabado en una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que era presidida por Estrada Cárdenas, también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Aunque las palabras del político mexicano, aseguran, se dieron en noviembre de 2020, fue hasta esta semana que empezaron a rondar por diferentes redes sociales.

En tal reunión se estaba hablando de la fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) a los legisladores y se escucha la molestia de Estrada Cárdenas y habla al titular de la ASM como su empleado, a quien acusa de fiscalizar los recursos públicos, explica el rotativo mexicano.

“Yo propongo la destitución del auditor. Es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino; somos sus patrones le guste o no le guste y es una manera de chantaje… Nosotros tenemos una ruta para la autonomía; que lo cabildeé; que lo procese o lo que sea, pero a mí a putazos no y hasta donde tope; al bote… al bote”, dice el político del PAN.

“Son mamadas… yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él (auditor) estar condicionando. ¿Quién se cree?… ¿nosotros vamos a estar cruzados de brazos?, estamos pendejos, estamos pendejos de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronar, y que saque una, y que saque otra, ¡que chingue a su madre!”, finaliza Javier Estrada Cárdenas.

Según El Universal, una vez se hizo viral el audio, colectivos de grupos feministas rechazaron las palabras del diputado y las calificaron de misóginas.

Por su parte, senadores de Acción Nacional condenaron las declaraciones del diputado Estrada Cárdenas y pidieron que la sacaran del partido.

“No toleraremos muestras de machismo y misoginia en el PAN ni en ninguna otra institución… Solicitamos que se separe del cargo en lo que el partido determina su situación”, se lee en un comunicado.

