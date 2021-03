Lo que plantea Arturo Calle es que la corrupción en Colombia se enfrente desde los empresarios, que se comiencen a formar profesionales con capacidad para administrar y que sean ellos los que lleguen a cargos como el Congreso, el Concejo y hasta la Presidencia.

Para el empresario, uno de los más admirados de Colombia, el país debe tener una gran cabeza y con varias personas que le ayuden, como pasa en cualquier empresa.

El empresario también le dijo a José Gabriel que con esta propuesta, de preparar profesionales con capacidad de administrar, se acabará la corrupción.

“Excúsenme, señores colombianos, la corrupción se acaba el día que le empaquen 30 o 40 años a los corruptos que son los privados que dan el dinero, y otro que propone para que se lo entreguen”, dijo Arturo Calle con tono de enojo.

“Esa sinvergüenzada hay que acabarla, cómo es esa vaina de que todos los días más corrupción y no se ve absolutamente nada. ¿Qué pasa? 5 o 6 años de cárcel y, si se portan bien, como unas mamás lindas entonces pagan 3. Ese es el mejor negocio del mundo”, agregó el empresario.

También dijo en ese mismo programa que él no es corrupto porque viene de una familia en la que los educaron con base en honradez y honestidad.

“Si no, ese (la corrupción) sería el mejor negocio del mundo, yo no hubiera trabajado 50, 60 o 70 años sabiendo que con 5, habiendo corrupción, ya me haría rico y punto”.