Mediante una carta, las entidades norteamericanas le solicitaron este lunes formalmente al presidente Joe Biden que le exija al Gobierno Nacional cumplir con el Acuerdo de Paz en Colombia, informó El Espectador.

“Lo exhortamos a que vuelva a ubicar a la paz y a la protección de los derechos humanos como los principales fines de la política estadounidense en Colombia. El histórico acuerdo está en peligro”, recalcaron.

Las organizaciones, citadas por ese mismo medio, puntualizaron en la misiva que Colombia todavía continúa siendo el país más peligroso para los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con las entidades civiles, la administración del presidente Iván Duque no ha cumplido con la protección de las comunidades vulnerables, el desmonte del paramilitarismo y el seguimiento a las antiguas zonas de conflicto, precisó el impreso.

“Más de cuatro años después de la firma del acuerdo de paz, se debería reducir el paquete de asistencia militar de Estados Unidos e incrementar el apoyo a la construcción de la paz civil”, enfatizaron.

En la carta, además, las entidades le piden al presidente de Estados Unidos que excluya a las Farc sin armas de la lista de organizaciones terroristas y que promueva un acuerdo con Eln, que actualmente está dividido.

Entre las organizaciones que firmaron la misiva se encuentran: Center for Justice and International Law (Cejil), Colombia Human Rights Committee, Evangelical Lutheran Church in America, Washington Office on Latin America (WOLA) y Witness for Peace Solidarity Collective.