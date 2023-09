Dentro de la escena musical se dice que The Beatles marcó el inicio de la tendencia de las ‘boy bands’ y lograron cautivar como nunca antes a su público con todos los récords que alcanzaron. Paul McCartney, uno de los cantantes y bajista de la banda, originó uno de los más grandes misterios de la historia del rock and roll con la pérdida de su bajo, que recién originó una búsqueda mundial.

El integrante de la banda, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, brindó años de música a su fans hasta 1996 con sus melodías que transitaban entre el ‘skiffle’, la música beat y el rock and roll. Con uno de sus más antiguos bajos, McCartney se ganó fama como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, pues acumuló 60 discos de oro y sobrepasó los 100 millones de álbumes vendidos.

Su instrumento, durante los primeros años de la banda, se convirtió en uno de los más importantes de la música popular de Inglaterra, pero desapareció en 1969, luego de grabar las sesiones de la famosa canción ‘Let it be’.

Buscan el bajo de Paul McCartney luego de perderse en 1969

El instrumento es marca Höfner y es el que se puede escuchar en canciones icónicas de la banda como ‘Love me do’ o ‘Twist and shout’. En 1966 el propio artista hizo referencia a cuánto quería a su bajo, que lo había acompañado en los primeros toques de The Beatles, en el bar The Cavern Club, en Liverpool.

“Tengo tres modelos [marca Höfner] pero el anciano sigue siendo mi favorito, le han hecho tantos arreglos que hay partes amarradas con cinta”, dijo a la revista Beat Instrumental en 1966, refiriéndose al aparato del cual, hasta el día de hoy, se desconoce su paradero.

La desaparición del instrumento se ha vuelto uno de los misterios más populares del rock and roll y ahora presentaron oficialmente su búsqueda. Comenzaron a investigar cuando McCartney preguntó por el aparato al también bajista y su colaborador, Nick Wass, quien precisamente escribió un libro sobre el bajo de tipo violín del que no se volvió a saber.

Wass señala que no es claro lo que sucedió con el instrumento luego de grabar esas sesiones musicales. “No queda claro dónde lo guardaron o quien estuvo cuando lo hicieron […] La mayoría de la gente lo recuerda, es el bajo que hizo a The Beatles”, dice el músico que ahora lidera la operación.

La propia marca Höfner fue contactada por McCartney para seguirle el rastro y ahora también colaboran los periodistas y esposos Scott y Naomi Jones. A pesar de que la búsqueda quiere desligarse de los motivos económicos, los periodistas señalan que si el dinero puede ser un motivante es una opción a contemplar para que aparezca.

¿Cómo es el bajo de Paul McCartney que están buscando?

El instrumento claramente tiene la marca Höfner impresa de forma vertical en el cabezote. Sin embargo, en versiones posteriores también está escrito de forma horizontal. Tenía una pintura más oscura, pues el color perla había sido modificado. En una sola pieza de madera negra tenía montados dos micrófonos magnéticos.

En la búsqueda prometen mantener en el anonimato el nombre de la persona que lo tenga o lo haya tenido todos estos años sin enterarse que era el del famoso músico.

“Por favor, ¿no es hora ya de devolver este bajo? O al menos decirnos qué pasó con él? No debería permanecer en el olvido para siempre”, dijo en un comunicado la propia marca Höfner, citado por la BBC.