En abril de 1963, John Lennon y Brian Epstein, el mánager de los Beatles, viajaron juntos a Barcelona para pasar unas vacaciones. Durante esos 12 días, los dos hombres vivieron una historia de amor que nunca se confirmó ni se desmintió del todo, pero que dejó una huella imborrable en sus vidas.

John Lennon y Brian Epstein se conocieron en 1961, cuando el primero era el líder de un grupo de rock que tocaba en un sótano de Liverpool llamado The Cavern y el segundo era el dueño de una tienda de discos que quedó impresionado por su talento. Epstein se convirtió en el mánager de los Beatles y los llevó al éxito mundial, pero también desarrolló una fascinación por Lennon, a quien consideraba su protegido y su amigo.

Epstein era abiertamente homosexual, algo muy arriesgado en aquella época, cuando la homosexualidad era ilegal y perseguida en el Reino Unido. Lennon, por su parte, estaba casado con Cynthia Powell y tenía una hija, Julian. Sin embargo, su relación con Epstein era ambigua y compleja, llena de admiración, cariño, celos y tensión.

En 1963, los Beatles estaban en la cima de su popularidad y tenían una agenda muy apretada. Epstein le propuso a Lennon, quien tenía una relación con Yoko Ono, escaparse unos días a Barcelona, donde él tenía un amigo que les podía conseguir un apartamento. Lennon aceptó y dejó a su esposa e hija en Inglaterra. Los dos hombres tomaron un avión el 28 de abril y llegaron a la capital catalana, donde se alojaron en el lujoso Hotel Avenida Palace.

Durante su estancia en Barcelona, Lennon y Epstein disfrutaron de la ciudad y sus encantos. Visitaron la Sagrada Familia, el Parque Güell, las Ramblas y el Barrio Gótico. También salieron de fiesta por los bares y las discotecas, donde bailaron, bebieron y ligaron con chicas y chicos. Según algunos testimonios, los dos hombres compartieron besos y caricias en público, sin importarles las miradas ajenas.

Una noche de intimidad

La noche más intensa de su viaje fue la del 30 de abril, cuando regresaron al hotel después de una larga velada. Según relató el propio Lennon, quien compuso ‘Imagine’, cuyo video involucra un carro que se subastó por mucho dinero, de su canción años después, esa noche tuvieron una conversación íntima en la que Epstein le confesó su amor y le propuso tener intimidad. Lennon lo rechazó amablemente, pero le dijo que lo quería mucho como amigo.

Sin embargo, otras versiones afirman que esa noche sí hubo algo entre ellos. El amigo de Epstein que les consiguió el apartamento dijo que los vio salir del hotel cogidos de la mano y con aspecto de haber hecho el amor. El periodista Pete Shotton, amigo íntimo de Lennon, escribió en su libro que Lennon le confesó haber tenido una experiencia homosexual con Epstein en Barcelona.

John Lennon y Brian Epstein regresaron a Inglaterra el 9 de mayo y retomaron sus vidas. Su relación siguió siendo cercana y afectuosa, pero también turbulenta y conflictiva. Epstein murió en 1967 por una sobredosis accidental de pastillas. Lennon le dedicó una canción llamada You Are Here y siempre lo recordó con cariño y respeto. Su historia de amor en Barcelona quedó como un episodio secreto y misterioso en la biografía de los dos hombres.