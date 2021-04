Alexander White y su novia, Amelie Neate, le contaron al diario The Guardian que el lunes compraron en el supermercado Aldi una bolsa de dos lechugas frescas para hacer una ensalada.

Al agarrar la bolsa de plástico, donde venía el vegetal, no se dieron cuenta de que tenía un hueco, pagaron y la metieron dentro de una maleta, para luego ir a su casa en un viaje de 10 minutos en bicicleta, indica el mismo medio.

Cuando llegaron a su vivienda y sacaron las lechugas, vieron que a una pequeña serpiente negra de unos 20 centímetros de largo que estaba sacando su lengua, la cual resultó ser de una serpiente juvenil de cabeza pálida (Hoplocephalus bitorquatus), cuyo veneno es muy potente, pero no mortal, detalla el rotativo inglés.

“Se estaba moviendo y sacando su pequeña lengua. En realidad fue su lengua la que me hizo saber que no era un gusano gigante. Me habría sentido más cómodo con un gusano, para ser honesto”, dijo Alexander White a The Guardian.