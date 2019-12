Aprovechándose de su barba blanca y el aspecto bonachón que adquiría durante las festividades, el individuo cometió el atraco amenazado a los trabajadores con un arma, pero en lugar de guardar el botín, lo lanzó al aire en Nochebuena deseando a los transeúntes una feliz Navidad.

“Empezó a sacar dinero de la bolsa y a lanzarlo diciendo ‘¡feliz Navidad’!”, afirmó Dion Pascale, un testigo, a la cadena local KKTV 11 News.

El hombre fue identificado por la policía como David Wayne Oliver, de 65 años, quien después fue detenido sin oponer resistencia en un Starbucks cercano, de acuerdo con el departamento de policía de Colorado.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019