Este jueves 8 de mayo, en un gesto lleno de humanidad, el recién elegido papa León XIV, Robert Francis Prevost, protagonizó un momento inolvidable al firmar la Biblia de una niña durante las primeras horas de su pontificado.

El emotivo encuentro ocurrió luego de su aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro, cuando visitó su antigua residencia como cardenal.

Según se pudo apreciar en un video que circuló en redes, la niña, cuya identidad no ha sido revelada, pidió al Santo Padre no solo que bendijera su Biblia, sino también que la firmara. León XIV accedió con una sonrisa, convirtiendo este acto en el primer documento firmado de su papado.

Acá, las imágenes del emotivo encuentro (segundo 23):

Pope Leo XIV greets Vatican staff before signing his papal name for the first time in history in a young girl’s book.

We are witnessing history. pic.twitter.com/qBKl3FE9KX

