El papa Francisco se caracteriza por ser una figura que constantemente invita a la reflexión y no le teme a levantar titulares cuando no está de acuerdo con algo, como lo que dijo hace poco del gobierno de Nicaragua, cuando comparó a Daniel Ortega con lo que hacía el genocida Adolf Hitler en Alemania.

Ahora, salieron a la luz unas declaraciones que dio hace un tiempo el sumo pontífice en entrevista con el diario argentino La Voz del Pueblo. El religioso reveló en esa charla algunos detalles poco conocidos de su vida, como por ejemplo las horas de sueño que tiene y la confesión que hizo sobre una actividad que es muy común entre las personas.

En primer lugar, se refirió al tiempo que destina para dormir: “Normalmente son 6 horas y después de almuerzo una media hora. De noche me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 4:00 de la mañaña”.

Sin embargo, el papa Francisco hizo una revelación que sorprendió a muchos: “Desde el 15 de julio de 1990 no veo televisión, he completado más de 32 años así. Fue un día que estaba con la comunidad viendo la pantalla y aparecieron unas cosas que no hacen bien al corazón, esos relativismos que lo van debilitando. Me levanté y me fuí”.

Además, confesó que tuvo un sentimiento que lo hizo no volver a ver televisión nunca más y con lo cual se comprometió: “Al día siguiente, en la misa de la virgen del Carmen, sentí que no tenía que verla más. Dije basta e hice la promesa a ella. En algunos actos me cruzó con el televisor, pero son momentos breves, en general nunca la veo”.

Sin embargo, hay un tema que sí le despierta mucho interés y es su amado club de fútbol San Lorenzo. Para mantenerse informado, el papa Francisco contó cómo se las ingenia: “Hay un guardia suizo que todas las semanas me deja los resultados y cómo va en la tabla”.