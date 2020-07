El grupo de manifestantes, en su mayoría negros, pidieron el desmonte de la gigantesca escultura por considerarla un monumento al racismo; según indicó Infobae, la mayoría de personas que hacían parte de la multitudinaria protesta portaban armas de fuego, fusiles de uso militar y cinturones de munición colgados a los hombros.

El medio resaltó que en la protesta se escuchó a uno de los líderes del grupo de manifestantes desafiando a los supremacistas blancos con un megáfono diciéndoles que los estaban esperando.

#BlackLivesMatter protest at Stone Mountain Park, a popular KKK gathering site, in Georgia. An estimated 400 – 1000 armed black panthers marching. (📹@naomiruta) pic.twitter.com/qLIgVt8waf

