En redes sociales circulan varios videos, entre ellos uno con 15 millones de reproducciones, en donde se ve al hombre, de tez blanca, recibir una brutal golpiza por alrededor de 15 personas.

En las imágenes, grabadas el pasado sábado 30 de mayo, se le escucha identificarse como Brandon McCormick y gritar: “¡Todas las vidas importan!”, mientras cargaba su arco con una flecha.

Aunque no queda completamente claro si McCormick alcanzó a disparar su arma, de un segundo a otro fue rodeado y azotado por los manifestantes, hasta que llegó la policía.

Sin embargo, el estadounidense, que no sufrió heridas graves, no se salvó de que minutos después, los mismos protestantes le destrozaran su carro, como también se evidencia en los videos publicados en redes sociales.

De acuerdo con el diario The New York Post, McCormick relató que salió de su auto y se armó con el arco y las flechas porque 2 personas lo agredieron cuando gritó por la ventana que todas las vidas importaban.

Ese mismo diario también reporta que el sujeto, a pesar de ser salvado por las autoridades, fue arrestado al también encontrarle un cuchillo grande.

Estados Unidos vive, en medio de la pandemia por el coronavirus, una ola de violentas protestas que ha ido esparciéndose por varias ciudades desde la muerte de George Floyd, un hombre negro que falleció en otro acto de brutalidad policíaca.

WOW: Man in Salt Lake City pulls bow and arrow on protesters blocking traffic and the protesters swarm him, disarm him, assault him then break and flip his vehicle.

pic.twitter.com/FYVVJCcWku

— Michael James Coudrey (@MichaelCoudrey) May 31, 2020