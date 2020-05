De acurdo con la policía de esa ciudad, el hombre, que no fue identificado, quería defender su vecindario y supuestamente amenazó a varios de los protestantes con un machete, los cuales terminaron golpéandolo, indicó CBS.

El cuerpo de seguridad, igualmente, aseguró que la víctima del brutal ataque fue trasladada a un centro médico antes de que los oficiales llegaran al lugar de los hechos, agregó la cadena de noticias estadounidense.

En los videos, difundidos en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo el hombre sacó un machete y correteó a varios manifestantes. No obstante, en cuestión de segundos cae al piso y un grupo de personas lo empieza a golpear.

A pesar de las graves heridas que sufrió durante el incidente, la policía confirmó que el sujeto se encuentra actualmente fuera de peligro y está estable, señaló el informativo.

Este sábado, Estados Unidos vivió una segunda jornada de fuertes protestas en contra de las autoridades por la muerte de Geroge Floyd, quien perdió la vida el pasado lunes durante un arresto policial.

En Los Ángeles, Minneapolis, Miami, Chicago y Nueva York se presentaron varios actos vandálicos, saqueos y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, siendo las ciudades más afectadas con las movilizaciones.

Acá, los videos:

BREAKING: man critically injured at Dallas riots

It appears he attempted to defend a shop with a large sword

Looters ran at him, then he charged rioters

They then beat him with a skateboard and stoned him with medium sized rocks

I called an Ambulance and it’s on the way pic.twitter.com/kFxl3kjsBC

— ELIJAH (@ElijahSchaffer) May 31, 2020