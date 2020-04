Tres días después de llegar, al hombre lo enviaron a un hospital para recibir tratamiento contra el coronavirus; sin embargo, el nigeriano se negó a someterse a exámenes médicos e intentó escapar del hospital, informó Global Times.

Una enfermera trató de detenerlo, pero el hombre la golpeó y la mordió; ella terminó con heridas en la cara, el cuello y la cintura, indicó el diario chino y agregó que, por fortuna, el personal de seguridad atrapó al nigeriano y ahora recibe tratamiento “bajo supervisión policial”.

El mismo medio señaló que “el caso será tratado severamente” después de que el extranjero se recupere de la enfermedad.

A continuación puede ver un video que muestra cómo quedó la cara de la enfermera:

The Nigerian’s name is OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK. He had hurt the nurse as this video showed. pic.twitter.com/u0NeURFM8j

— Yellow Man China (@yellownotwhite) April 1, 2020