De acuerdo con la oficina de prensa del departamento de policía de ese condado, el joven estaba armado y se resistió a ser arrestado por los agentes. “Se confirmó que la pistola recuperada en la escena no tenía ninguna marca de identificación o número de serie, y contenía una revista prohibida de gran capacidad”, agregó en un comunicado.

Varios testigos del incidente, sin embargo, aseguraron en la cadena de noticias ABC que Guardado portaba un revolver debido a que trabajaba como guardia de seguridad en un establecimiento comercial cerca de Redondo Beach Boulevard.

“Siempre estaba alegre, nunca lo vi triste o enojado. Se había ganado el respeto y la admiración de toda nuestra familia. No he dormido en estos días. Exigiremos justicia”, manifestó en The New York Times Noe Abarca, tío del joven salvadoreño.