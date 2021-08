De acuerdo con la OMS, la víctima presentó los primeros síntomas a finales de julio y falleció el pasado 2 de agosto en la clínica de la localidad de Koundou. Asimismo, indicó que un grupo de investigadores se encuentra actualmente en ese centro médico.

El organismo, igualmente, señaló que este es el primer caso del virus de Marburgo que se registra en África occidental. Sin embargo, enfatizó que por el momento este contagio solo representa un alto riesgo a nivel nacional, no internacional.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, alertó sobre la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo concertado para prevenir la transmisión de la enfermedad y proteger a las comunidades.

Confirmation of Marburg virus in #Guinea. Response requires a concerted effort to prevent transmission and protect communities. @WHO colleagues have been in the field with local partners since first alerts emerged and will continue to provide all needed support. https://t.co/rvP6cjWzl9

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 9, 2021