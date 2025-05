El cónclave ha terminado, y el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost ha sido elegido como el nuevo papa, tomando el nombre de León XIV. Una decisión que, como era de esperarse, ha generado múltiples reacciones, y la primera decisión de su pontificado ya dejó a muchos reflexionando.

En Colombia, Paolo Rudelli, nuncio apostólico de la Santa Sede en el país, habló en Noticias Caracol sobre la elección del estadounidense nacionalizado peruano. Esa cercanía con Colombia ilusiona a muchos feligreses que sueñan con que él visite los países latinoamericanos.

Sobre el ahora papa León XIV, Rudelli dijo: “Me he cruzado con él un par de veces, pero no puedo decir que lo conozco a fondo. Seguramente ha sido un colaborador muy cercano al papa Francisco, que lo llamó a Roma a dirigir el departamento que se encarga de nombramientos de obispos en todo el mundo, entonces tiene una gran experiencia. Ha sido superior de la orden de los agustinos, entonces ha viajado por todo el mundo. Nos da un poco la idea de lo que es la Iglesia católica universal”.

Sin embargo, el nuncio apostólico no ocultó su sorpresa con la primera decisión que tomó el papa, que fue, precisamente, llamarse así: León XIV. “Hay muchos otros que se han llamado León, pero el papa mismo nos dirá el porqué escogió este nombre, que nos tomó por sorpresa. Más que la persona, el nombre. A los nombres, uno se refiere a alguna idea. Viene de la orden de San Agustín y no quiso llamarse Agustín y escogió León, no sé por qué”, explicó Rudelli.