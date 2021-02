Aunque el incidente no pasó a mayores, el joven de 12 años tuvo que ser operado de emergencia en el Royal Manchester Children’s Hospital (Reino Unido) luego de que los doctores descubrieron que se había comido 54 imanes, informó Lad Bible.

Los médicos, consultados por el portal de noticias, aseguraron que Morrison realizó esta peligrosa acción debido a que quería averiguar si era posible hacer que los objetos metálicos se le adhirieran al estómago y así volverse más magnético.

Ward, de igual manera, señaló que el adolescente le confesó cuatro días después de comerse los últimos objetos metálicos que se sentía bastante mal y que no había podido defecar con normalidad.

Debido a las lesiones que sufrió internamente, Morrison duró cerca de diez días presentando vómitos constantes producto de una fuga en su intestino. Además, no fue capaz de comer ni de ir al baño mientras estuvo hospitalizado, agregó Lad Bible.

La madre del joven, por último, manifestó en el portal de noticias británico que Rhiley fue dado de alta y que actualmente se está recuperando en la casa. Asimismo, advirtió a los padres de familia para que boten y eviten comprar este tipo de imanes.

Rhiley was in hospital for 16 days as doctors feared the magnets would burn his insides.https://t.co/Id0lqtBBsD

— LADbible (@ladbible) February 8, 2021