De acuerdo con las investigaciones del caso, la Policía del condado de Volusia recibió el 2 de enero de 2018 una llamada del joven, quien reportó la desaparición de su madre y el robo de su residencia, informó KIRO 7.

El noticiero, igualmente, señaló que los agentes llegaron al lugar y encontraron la vivienda, aparentemente, saqueada. No obstante, notaron que Ramos tenía pequeñas heridas en su rostro, por lo que no creyeron en su testimonio.

Después de dos años de investigaciones, el adolescente de 17 años aseguró que estranguló a Cleavenger hasta causarle la muerte debido a que lo regañó por sacar malas calificaciones en el colegio, precisó el informativo estadounidense.

Gregory Ramos, the DeBary teen accused of strangling his mother when the two argued over grades, took a plea deal this morning. He pleaded guilty & agreed to serve 45 years with a chance of parole in 25 years and lifetime probation. Sentencing will be January 22 pic.twitter.com/6sYZfeZ6JO

— Mike Springer WFTV (@mspringerwftv) December 9, 2020