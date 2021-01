Las autoridades locales informaron que los cinco menores, que tenían edades entre 1 y 7 años, fueron encontrados sin vida después de que los bomberos controlaron el incendio, indicó Associated Press.

El informativo, adicionalmente, señaló que Myers dejó varias notas en las que admitió cuáles fueron las motivaciones que la llevaron a matar de un tiro en la cabeza a sus tres hijos y a sus dos hijastros.

“Si alguien por favor llama a mi madre, díganle que lo siento. Esto fue solo culpa mía y de nadie más. Mis demonios ganaron sobre mí y no hay vuelta atrás. Lo siento tanto que no fui lo suficientemente fuerte. Gracias”, dice una de las misivas.

Bruce Sloan, alguacil del condado de Greenbrier (Estados Unidos), aseguró en este mismo medio que la joven de 25 años sufría de depresión y que estaba molesta porque su esposo, Brian Bumgarnerse, no se quedó en la casa durante varios días.

Aunque no entregó mayores detalles, el oficial puntualizó que antes de cometer los asesinatos Myers le envió un mensaje de texto a Bumgarnerse, diciéndole que le había dejado algo en el carro, agregó en la agencia de noticias.

“Les he disparado a los niños en la cabeza. Le prendí fuego a la casa y me he disparado en la cabeza. Lo siento. La salud mental es algo serio. Espero que algún día alguien ayude a otras personas como yo”, concluyó la mujer en otra de las notas.