La tragedia para el joven de 15 años de edad comenzó hace algunas semanas, cuando sus padres –una pareja de inmigrantes– fueron diagnosticados con la enfermedad respiratoria, indicó Univisión.

Según relató Dávila en el informativo, la primera que perdió la batalla contra el coronavirus fue su madre, mientras que su padre falleció 13 días después en un centro médico de la ciudad. Además, aseguró que su abuela también murió debido al virus.

“Qué pesadilla. Todavía no lo puedo creer. No se siente real, se siente como que un día me acuesto y al despertar voy a tener a mi familia completa. Nunca tenía pensado que iban a ser las últimas buenas noches que les iba a dar”, precisó.