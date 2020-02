green

Los padres de la menor supieron sobre el abuso en 2018, luego de que la niña se lo contara por un audio de WhatsApp a una amiga del colegio: la mamá de esta pequeña lo escuchó y de inmediato alertó a los padres de la víctima, indicó Infobae.

“Hola, no sabés lo que me pasó. Mi tío me tocó la cola y la chucha”, comentó la menor en ese audio, según el portal argentino, y luego continuó:

“Estábamos los cuatro en la cama (con su tío y sus primos) y me desperté con él tocándome. Yo cerraba las piernas y él hacía más fuerza. Como que me quiso violar”.

Los papás de la víctima le mostraron el audio a la suegra del abusador, identificado como Leandro Martínez, de 43 años, señaló el mismo medio y agregó que esa mujer pidió no revelar nada porque su hija por fin estaba embarazada, luego de perder 4 bebés.

Los padres de la víctima le confesaron a Todo Noticias que accedieron a esa petición debido a que no tenían pruebas del abuso y porque no creían que en una familia como la de ellos se presentaran casos de ese tipo.

De acuerdo con el portal, los papás siguieron asistiendo a reuniones familiares como si no hubiera pasado nada, pero todo cambió un día cuando la menor grabó cómo era que Martínez la tocaba: ella insistió en darle un ‘tour’ por su casa (que había sido remodelada) y, al estar a solas, él comenzó a pasar sus manos por las partes íntimas de la niña, reportó Todo Noticias.

Dentro de la remodelación de la vivienda se incluyeron varias cámaras de seguridad, por lo que la menor por fin pudo conseguir pruebas del abuso para que sus papás le creyeran e hicieran algo, relataron ambos medios citados.

Ahora, según Infobae y Todo Noticias, las autoridades están buscando al abusador, pues este logró fugarse.