Newman, de 42 años, salió despedido del muro y otro piloto lo embistió mandando su carro hecho pedazos a volar, mientras Denny Hamlin sellaba su victoria.

Sin embargo, las celebraciones de Hamlin en el Daytona International Speedway fueron empañadas por la noticia del estado del piloto de Roush Fenway Racing, que fue enviado de inmediato a un hospital.

Más tarde, la organización informó que la situación de Newman era “seria”, pero que sus heridas no ponían en riesgo su vida:

La carrera de este año tuvo que aplazarse para este lunes después de que la lluvia impidiera que se llevara a cabo normalmente el domingo.

Es la segunda vez consecutiva que Hamlin gana la más famosa de las carreras de 500 millas en su categoría, siendo la tercera en su historial, al igual que para Toyota.

Su primera vez fue en 2016, pero con esta se convierte en tan solo el cuarto piloto que repite victoria en Daytona, después del legendario Richard Petty (1973 y 1974), Cale Yarborough (1983 y 1984) y Sterling Marlin (1994 y 1995).

Este es el video de la última vuelta:

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.

We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 18, 2020