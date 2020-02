green

El hombre va en una bicicleta con canastilla, en donde lleva al animal más pequeño, mientras que el canino más grande lo transporta sobre sus hombros, pues también carga un morral.

En el momento del alcance, desafió a los integrantes de la escuadra ‘telefónica’ con la siguiente pregunta:

“¿Me les pego o los dejo botados?”.

Los profesionales no dieron crédito a lo visto y aceleraron a más no poder para no dejarse echar tierra encima, dejando atrás al hombre de los perros.

En video, la particular situación: