Pese a que Rigoberto Urán no llegó a la par de sus compañeros del Education First en la ‘crono’ de 16 kilómetros que abrió la carrera debido a que perdió el paso a mitad de camino, subió a la tarima para recibir el premio de ganadores del día.

Ya en el escenario, tomó el micrófono y agradeció el respaldo de la gente que lo ovacionaba con un contundente mensaje que levantó a plausos y risas entre los asistentes.

“¡Que viva Boyacá pues, maricas!”, dijo con una sonrisa frente a cientos de fanáticos y luego se retiró.

El primer líder de la general fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo, quien encabezó a la formación estadounidense en la línea de meta. Los colombianos Sergio Andrés Higuita y Daniel Felipe Martínez lo escoltaron y quedaron segundo y tercero, respectivamente, con el mismo tiempo.

Resultados de la etapa:

1. Education First (EEUU): 18:01

2. Deceuninck Quick-Step (BEL): a 0:45

3. Team Ineos (GRB): a 0:46

4. Rally Cycling (EEUU): a 0:59

5. UAE Emirates (EMI): a 1:00

6. EPM-Scott (COL): a 1:00

7. Movistar (ESP): a 1:02

8. Israel Stat-Up (ISR): a 1:21

9. Team Medellín (COL): a 1:24

10. Selección Colombia (COL): a 1:33

Clasificación general:

1. Jonathan Caicedo (ECU – Education First): 18:01

2. Sergio Andrés Higuita (COL – Education First): MT

3. Daniel Felipe Martínez (COL – Education First): MT

Segunda etapa (12 de febrero; 125 kms):