El ecuatoriano Jonathan Caicedo encabezó al elenco norteamericano en la línea de meta, por lo que se convirtió en el primer líder la general, mientras que los colombianos Sergio Andrés Higuita y Daniel Felipe Martínez lo escoltaron y se ubicaron segundo y tercero, respectivamente.

Rigoberto Urán, jefe de filas de esta formación, perdió el paso a mitad de camino, pues viene de recuperarse de múltiples lesiones y hasta ahora está retomando su nivel; sin embargo, conluyó la fracción.

La mejor escuadra colombiana fue el EPM-Scott, que logró meterse entre los 6 primeros de la ‘crono’.

La segunda fracción será este miércoles 12 de febrero sobre 152 kilómetros planos entre las poblaciones boyacenses de Paipa y Duitama.

En video, el remate del Education First:

Resultados de la etapa:

1. Education First (EEUU): 18:01

2. Deceuninck Quick-Step (BEL): a 0:45

3. Team Ineos (GRB): a 0:46

4. Rally Cycling (EEUU): a 0:59

5. UAE Emirates (EMI): a 1:00

6. EPM-Scott (COL): a 1:00

7. Movistar (ESP): a 1:02

8. Israel Stat-Up (ISR): a 1:21

9. Team Medellín (COL): a 1:24

10. Selección Colombia (COL): a 1:33

Clasificación general:

1. Jonathan Caicedo (ECU – Education First): 18:01

2. Sergio Andrés Higuita (COL – Education First): MT

3. Daniel Felipe Martínez (COL – Education First): MT

Segunda etapa (12 de febrero; 152 kms):