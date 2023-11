Una tragedia enluta a una familia colombiana que soñaba con que varios de sus miembros pudieran cumplir el llamado sueño americano llegando a Estados Unidos, después de cruzar el conocido Tapón del Darién. Una niña de 4 años, que hace parte de este hogar, falleció ahogada en el río Bravo, frontera entre México y Estados Unidos, según Noticias RCN.

La menor fue identificada como Antonella Sánchez, quien se movilizaba junto a su abuela, el esposo, una tía y otra menor de 12 años. La muerte de la niña se dio porque la fuerte corriente terminó arrastrándola y se presume que otros miembros de la familia también murieron ahogados en este río, aunque esa versión no ha sido confirmada todavía, de acuerdo con el noticiero.

La madre de la pequeña, Alondra Ruiz, contó en el citado medio que no pudo viajar con su hija debido a que está embarazada. La niña nació en el municipio de Acacías, Meta, y salió desde hace 15 días a cumplir con el sueño americano, que lamentablemente no pudo lograr.

“Ella me dijo: ‘Mami, cuando yo esté en los Estados Unidos, tú te vas a ir con mis hermanitas?’ Yo le dije: ‘Sí, claro, pronto vamos a estar juntas’“, contó su madre entre lágrimas.

Ruiz y su familia están haciendo una pequeña colecta para reunir el dinero y poder repatriar el cuerpo de la pequeña. Su madre, en un desgarrador relato en el medio de comunicación, pidió perdón a su pequeña por no poderla acompañar en semejante travesía.

“Hija de mi vida. No creo que esto me esté pasando a mí. Por qué tú, mi niña, tan chiquita, tan indefensa, perdóname hija, perdóname por no haber estado a tu lado para ayudarte a salvarte la vida mil veces. No te imaginas cómo me dejas mi ‘Antho’. ‘Anthooo’, no sabes cómo me duele el alma. Despiértenme de esta pesadilla”, expresó.

