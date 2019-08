En una declaración pública durante el acto de inauguración de una Terminal de Pasajeros en Venezuela, Maduro dijo que él dio permiso para esas conversaciones:

“Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa y directa. Varios contactos y varías vías”.

Esto como respuesta directa a las palabras del mismo Trump, que más temprano este martes afirmó que su gobierno mantiene conversaciones “a nivel muy alto” con funcionarios de Venezuela. Hasta ese momento, Washington desconocía la legitimidad de Maduro, señaló la agencia AFP.

Al ser consultado sobre los reportes de un acercamiento de la Casa Blanca con líderes del chavismo, Trump indicó:

“Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes en Venezuela. No quiero decir quién, pero estamos hablando a un nivel muy alto. […] Estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos. Nos mantenemos al margen, pero la estamos ayudando. Necesita mucha ayuda. Hace 15 años era uno de los países más ricos, ahora es uno de los países más pobres”.

Maduro tampoco quiso detallar a qué tipo de contactos se refirió, pero sí dejó mal parado a Cabello, el número dos del chavismo, que en las últimas horas había negado esa información, luego de que la filtraran agencias de noticias.

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) le dijo a un periodista de Associated Press (AP, quien publicó la información del encuentro) este lunes en conferencia de prensa, según recogió El País, de España:

“No me pidas que yo te confirme lo que tú publicaste contra mí, o de mí o tu agencia. No me pidas porque eso no es sano. […] Se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó. [Es] una mentira, una manipulación”.