El New York Times anunció el miércoles que emprendía acciones legales contra OpenAI, la startup que creó la inteligencia artifical ChatGPT, y el grupo Microsoft, su principal inversor. El periódico estadounidense reclama varios miles de millones de dólares por daños y perjuicios y acusa a las dos empresas de lucrarse a su costa, ya que ChatGPT fue entrenado en particular por artículos del New York Times.

¿Cuestiona ChatGPT los derechos de autor? Desde hace años, empresas tecnológicas como OpenAI utilizan gratuitamente millones de artículos de prensa para entrenar a sus robots de inteligencia artificial generativa.

(Lea también: Bajo presión de Microsoft, OpenAI corrige desinteligencia y reintegra a creador de ChatGPT)

De hecho, si hoy le pregunta a ChatGPT sobre esto, ésta es su respuesta: “Sí, me he entrenado utilizando una amplia variedad de datos, incluidos artículos de prensa, diversos medios de comunicación y otras fuentes…”.

En respuesta a esto, el New York Times, que dijo que Israel conocía el plan de ataque terrorista de Hamás, al igual que otros periódicos, explicó que había intentado negociar con OpenAI para obtener un pago por el uso de sus artículos. Pero ante la falta de acuerdo, el periódico decidió finalmente llevar el asunto a los tribunales federales estadounidenses por infracción de los derechos de autor. Calcula que los daños sufridos ascienden a varios miles de millones de dólares.

Aunque la inteligencia artificial (IA) generativa podría revolucionar la forma en que utilizamos Internet, y en algunos casos competir con los medios de comunicación, las empresas mediáticas ya no están dispuestas a dejar que los gigantes tecnológicos utilicen sus contenidos gratuitamente para obtener beneficios.

Hace unos meses, el grupo mediático alemán Axel Springer firmó un acuerdo con Open AI para que ChatGPT, que fue destacado como uno de los científicos influyentes de 2023, enlazara con algunos de los artículos de los medios que controla. Otros cientos de medios de comunicación, entre ellos el New York Times, instalaron en agosto una aplicación que ahora impide a OpenAI acceder a sus artículos.

Demandas en otros sectores

Varios autores de best-sellers, entre ellos el autor de ‘Juego de Tronos’ George R. R. Martin, han iniciado una demanda colectiva contra OpenAI, acusándola de infringir sus derechos de autor.

Otras empresas, empezando por las discográficas, han emprendido acciones similares contra Anthropic, a la que acusan de utilizar letras de canciones para desarrollar su IA generativa de música.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.