El tribunal de Abakán, capital de la república rusa de Jakasia, declaró a Valentina Baranovskaya culpable de “participación en una organización prohibida”.

Desde el 2017 está en firme una ley que le prohíbe a los ciudadanos de Rusia ser testigos de Jehová por ser considerado por el Ministerio de Justicia como un “movimiento extremista”, el mismo término con el que se puede señalar a una organización terrorista, a una secta, o a un grupo al margen de la ley.

Pero ella no fue la única afectada. A su hijo también lo enviaron a la cárcel por sus creencias religiosas, pero él deberá estar seis años en prisión.

Commissioner @USCIRF_Bauer: “Today Valentina Baranovskaya, an elderly woman in poor health, became the first female #JehovahsWitness sentenced to prison in #Russia. This marks a new low in Russia’s brutal campaign against religious freedom.” https://t.co/6nM3csltDW

— USCIRF (@USCIRF) February 24, 2021