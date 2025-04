Falleció el papa Francisco después de varios días de luchar por su vida en El Vaticano y de batallar contra una grave enfermedad respiratoria. Jorge Bergoglio, nombre del sumo pontífice, asumió el papado desde el año 2013 y fue en 2017 cuando eligió a Colombia como uno de sus destinos a visitar durante su viaje apostólico.

Cuántos papas han visitado a Colombia en la historia

El papa Francisco estuvo en Colombia entre el 6 y 11 de septiembre de 2017 y desde el primer día en el que aterrizó en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, fue recibido con bombos y platillos, encabezado por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

La llegada de Jorge Bergoglio fue la tercera visita de un papa a Colombia, después de los arribos de Juan Pablo II y Pablo VI, en 1986 y 1968, respectivamente. El papa Francisco, luego de descender del avión papal y saludar, se dirigió al parque Simón Bolívar en donde logró congregar a 1’750.000 personas, según cifras oficiales.

Las calles colapsaron por los fieles feligreses que buscaban un saludo y la bendición del sumo pontífice, que después de estar en Bogotá viajó a Villavicencio, Medellín y Cartagena.

El papa Francisco, impactado con Colombia: esto le sorprendió

Luego de cumplir con todas sus actividades programadas, el papa Francisco regresó a Roma y sorprendió al conceder una rueda de prensa desde el avión papal, en donde también viajaban varios periodistas de todo el mundo.

En sus declaraciones, el papa Francisco sorprendió al contar qué fue lo que más le impactó de Colombia, algo que marcó y dejó huella en el sumo pontífice. Destacó el recibimiento de los colombianos en las cuatro ciudades por las que pasó y resaltó a las familias.

“Lo que más me ha llegado de los colombianos en las cuatro ciudades ha sido la gente en las calles, saludándome. Lo que más me ha llegado es que el papá, la mamá, alzaban a sus niños para hacérselo ver al papa para que el papa lo bendijera. Como diciendo: ‘este es mi tesoro, esta es mi esperanza. Este es mi futuro. Yo te creo’. Esto me ha llegado. La ternura, los ojos de esos padres, de esas madres. Precioso, precioso. Esto es un símbolo de esperanza, de futuro. Un pueblo que es capaz de hacer hijos y después los muestra, los hace ver así, como diciendo: ‘este es mi tesoro, es un pueblo que tiene esperanza y tiene futuro’. Muchas gracias”, comentó el papa Francisco.

En su discurso final, agradeció a los periodistas presentes por el trabajo y volvió a resaltar al pueblo colombiano: “Muchas gracias por vuestro trabajo. Y una vez más quisiera agradecer el ejemplo del pueblo colombiano”, finalizó.

¿Cuál es la misión del papa en el mundo?

Además de tener el título de soberano en el Estado de la Ciudad del Vaticano, su misión es hacer presente a Dios en el mundo y mantener la fuente viva de toda labor apostólica, es decir, como servicio a la unidad de la Iglesia en la fe y en la comunión, y se resume en dos aspectos: enseñanza y gobierno. Tiene la tarea de enseñar la verdad revelada y mostrarla a los hombres.

