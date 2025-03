La manera brutal y despiadada en la que murió la menor de edad sigue conmocionando a todo un país. A poco más de una semana, las heridas en los familiares y allegados de Kim Gómez siguen abiertas e, incluso, se han convocado manifestaciones para exigir justicia y reformas efectivas que eviten este tipo de situaciones tan penosas.

El mayor agravante del caso está en el hecho de que los perpetradores son también menores de edad, de 14 y 17 años, respectivamente, quienes permanecen privados de la libertad. Esta situación ha despertado el debate sobre el funcionamiento judicial en Argentina y la imputación de menores, una discusión que ha llegado incluso a sacudir la política nacional.

Cabe recordar que la niña de 7 años murió, según la autopsia, por un shock hipovolémico, producto de los fuertes golpes que padeció. La menor sufrió numerosas heridas y fracturas cuando los jóvenes, que habían robado el carro a su madre en un semáforo, intentaron lanzarla por una ventana. Kim quedó atrapada con el cinturón de seguridad y fue arrastrada cerca de 10 cuadras. El vehículo chocó y quedó volcado y el cadáver de la pequeña fue encontrado bajo la carrocería.

“Me la destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes. No nos dejen, ayúdennos”, expresó Florencia, la madre de la pequeña, al salir de los tribunales en los que estuvo cara a cara con los acusados.