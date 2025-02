En Argentina hay dolor e indignación por la muerte de Kim Gómez, una niña de 7 años que fue lanzada desde un carro por dos ladrones en las afueras de La Plata, a una hora de Buenos Aires. El escabroso caso ocurrió en la tarde de este martes, 25 de febrero.

La pequeña iba en un Fiat Palio rojo junto a su mamá. Cuando esperaban el cambio de color de un semáforo, los delincuentes, de 14 y 17 años, amenazaron a la mujer y la hicieron descender del vehículo para emprender la huida, sin darse cuenta que Kim estaba en el asiento trasero.

Al ver a la niña, los jóvenes criminales, en vez de parar y sacarla, optaron por arrojarla por la ventana del carro. Desafortunadamente, ella quedó atrapada por el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrada por varias cuadras y se enredó en una de las llantas. En videos de cámaras de seguridad se observa a la madre de Gómez corriendo detrás del automóvil, que iba a toda velocidad.

En otra imagen se ve al Fiat pasar por una calle, mientras testigos se percataron de que la niña iba a un costado, por lo que alertaron para que se detuviera, pero los ladrones hicieron caso omiso. Según recopilan medios argentinos, los asaltantes perdieron el control del vehículo y chocaron contra un poste de luz, para luego abandonar el vehículo y a la niña, quien ya estaba sin vida.

Kim Gómez falleció por los graves golpes que sufrió, según CNN. Su cuerpo quedó irreconocible.

Héctor Gómez, padre de la niña, se ha visto destrozado en entrevistas para varios medios de Argentina, donde ha clamado justicia por haber perdido a su hija. “Estuve llorando toda la noche, mirando videos, fotos, recuerdos; estaba en ‘shock’”, expresó el hombre para América 24, un día después de la tragedia.

Los señalados asesinos fueron detenidos por la policía de La Plata: el de 17 años estaba escondido en la casa de su abuela, mientras que el de 14 fue entregado por su padre.

La hermana del delincuente de 17 años habló en TN y pidió perdón a la familia de Kim y aseguró que los delincuentes nunca se percataron de que la pequeña estaba enredada al costado del automóvil. Agregó que el joven está “perdido en la droga”.

Quien no se guardó nada fue el papá del joven de 17 años. El señor, identificado como Héctor, aseguró, también en TN que no piensa sacarlo de la prisión y que debe pagar por el daño que hizo.

“ Es una mie… de persona , y va a pagar lo que hizo. Así como lo entregué, que no me llamen, porque no lo pienso sacar; que se pudra adentro [de la cárcel] y pague por lo que hizo. Le pido mil disculpas a la familia de Kim… que se queden tranquilos que él va a pagar lo que hizo”, dijo.

No obstante, estas declaraciones no han sido suficientes para el papá de la niña, ya que ha manifestado que quiere que los familiares de los responsables den la cara. En una atención a medios antes del entierro de su hija, Gómez dijo que Héctor lo llamó, pero que quiere que “enfrente” lo que hicieron los delincuentes.

“¿Cómo se pueden meter con una criatura y no les importa nada? Me llamó el papá de uno de los chicos, me llamó Héctor, me quiso pedir disculpas… Le quiero dar la oportunidad de que me enfrente, de que me mires a la cara. Quiero ver si sos sincero con lo que me dijiste hoy. Te voy a dar la oportunidad, pero ten coraje de enfrentarme. Tu hijo me la mató”, dijo Marcos Gómez