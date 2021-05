Jayne Innes, concejala de la ciudad de Coventry, en Inglaterra, comunicó que su amigo personal, William Shakespeare, falleció el pasado jueves, pero aclaró que fue por una enfermedad no relacionada con el coronavirus, según cita la BBC.

La cadena británica recuerda que Shakespeare fue la segunda persona en el mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19, después de que la mujer Margaret Keenan, de 91 años, fuera inmunizada. Por eso el octogenario se quedó con el título del primer hombre en recibir la vacuna.

We're sorry to hear of the death of Coventry Labour stalwart Bill Shakespeare. Bill made global headlines as 1st first man to have Covid vaccine. His decades of service to the party were recently recognised by @Keir_Starmer. Our thoughts are with Joy and Bill's family & friends. pic.twitter.com/ANCTeGFYEs

— West Midlands Labour (@WMLabour) May 24, 2021